Pista di atletica. La presentazione del progetto nella sala congressi

L‘Amministrazione comunale di Bormio ha organizzato una serata di presentazione del progetto dei lavori di rifacimento della pista di atletica dello stadio comunale, con l’architetto Roberto Buccione, che si terrà domani, venerdì 14 febbraio, alle ore 20.45, nella Sala congressi di Bormio Terme, in via Stelvio 10. Un appuntamento importante per chi ama lo sport e la corsa in una stazione invernale dove si sta investendo molto, grazie alle Olimpiadi invernali del 2026.