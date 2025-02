Piccoli scultori crescono sulla neve in Valmalenco

Ogni concorso ha una classifica e un vincitore. Nel caso di Idroelettricamenteneve del Bim, il primo posto lo ha conquistato la 5^A della primaria Paini di Sondrio con "La salvatrice del villaggio", anche se il podio, per le sei classi finaliste selezionate tra le 28 che avevano presentato l’adesione, va pensato… a un piano solo, visto che la vera va di diritto a tutti i 112 alunni che martedì al centro sportivo di Pradasc di Lanzada con passione e impegno hanno sprigionato tutta la propria creatività per realizzare "Fiabe ghiacciate, inventate e mai raccontate", questo il tema conduttore della nona edizione del concorso del Bim.

Dopo i laboratori didattici creativi svolti a scuola con gli esperti Luca Bonetti e Luca Salvadalena, i ragazzini sono stati chiamati – con il supporto dei due scultori che hanno introdotto i ragazzi a questa disciplina artistica e la supervisione degli insegnanti accompagnatori - a realizzare il proprio progetto, scolpendo un vero blocco di neve.

A fine giornata le premiazioni alla presenza del vicepresidente del Bim Fernando Baruffi e del sindaco di Lanzada Marco Negrini che con Micaela Tralli, coordinatore del concorso Idroelettricamenteneve hanno composto la giuria. La classifica vede al secondo la 4^C della primaria Credaro di Tirano, con "No li toli"; al terzo la 1^B della primaria Racchetti di Sondrio con "Frosty fiocco di neve". Quarta posizione per la IV e la V della primaria di Sirta, per la scultura "La gara di Ming", quinta per la 1^A della media di Chiesa con "Il capriccio di Alina". Il premio complessivo del Bim assommava a 5mila euro.

S.B.