Picchia il ragazzo della ex. Stavolta finisce in carcere

Il giudice mesi fa gli aveva fatto applicare un braccialetto elettronico, per impedirgli di avvicinarsi a tutti i luoghi frequentati da una ragazza, con cui aveva avuto una relazione in passato. Ma Robert Eduard Vintu, 26 anni residente a Bellagio, la sera del 2 dicembre, indifferente al fatto che la centralina aveva subito segnalato il suo allontanamento, l’ha rintracciata in un locale pubblico di Villa Guardia, dove la giovane era andata con il suo attuale compagno. Il ragazzo era stato picchiato da Vintu, che aveva commesso l’ennesima violazione alle prescrizioni del giudice, finendo ora in carcere.

L’aggravamento della misura cautelare è stato deciso dal Tribunale di Como, dopo una serie di integrazioni di denunce che erano giunte ai carabinieri: ma in quest’ultimo caso, il ventiseienne non si era limitato alle minacce verbali e agli insulti.

Per questo la sua condotta ai giudici è apparsa particolarmente "grave e allarmante", tanto da prevedere il carcere.

Pa.Pi.