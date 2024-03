Piazza Pontida. I cento anni del Ducato

Il Ducato di piazza Pontida di Bergamo, sodalizio di tradizioni, cultura, arte, folklore e tradizioni bergamasche, compie cento anni. Il 15 marzo di cento anni fa fu costituito ufficialmente, dopo che la notte di San Silvestro del 1923 un gruppo di amici si ritrovò sotto la Torre dei Caduti per “inaugurarla“ in maniera goliardica, dato che da mesi si aspettava, senza esito, una cerimonia ufficiale. Venerdì il Ducato festeggia l’anniversario con una giornata ricca di eventi: due speciali annulli filatelici (dalle 13,30 alle 16,30, in piazza Pontida, un ufficio postale effettuerà i due annulli postali ducali commemorativi); alle 16 è in programma una cerimonia istituzionale di bollatura a cui parteciperà il Duca Smiciatot Mario Morotti (il presidente del sodalizio). In serata alle 20,30 le altre iniziative all’Uci Cinemas Orio.

La serata si aprirà con il video-racconto “Cento anni insieme“, che racconta la storia del Ducato. Al termine, saranno consegnate le medaglie celebrative coniate dallo scultore Luigi Oldani ai cavalieri “jure pleno“. Saranno anche ricordati il Duca Francesco Barbieri, a 25 anni dalla scomparsa, e Umberto Zanetti, il più grande di tutti i poeti bergamaschi. Sabato sera alle 20,30, invece, in piazza Matteotti è in programma il tradizionale rasgamento della vecchia.

Ogni anno viene simbolicamente mandato al rogo un problema che assilla la società: il tema di quest’anno è la cattiva educazione patriarcale e l’invito è quello di riflettere sulla condizione della donna nella società odierna. Domenica pomeriggio gran finale con la sfilata di 60 tra carri e gruppi allegorici per le vie di Bergamo, alla quale assisterà un pubblico record: circa sessantamila persone.

Michele Andreucci