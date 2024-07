Piateda, auto e camion si scontrano sulla Ss 38: feriti una donna e un uomo

Piateda (Sondrio) – I fine settimana sono sempre da bollino rosso sulla strade della Valtellina, complice l’aumento di traffico da fuori provincia. Questa mattina alle 9 sulla SS 38 a Piateda, in località Fiorenza, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, si sono scontrati una Fiat Panda e un camion. Due le persone coinvolte nel sinistro, una 44enne e un 73enne che sono stati soccorsi in codice giallo (media gravità).

Sono stati portati all’ospedale di Sondrio. Sul posto, oltre ai sanitari, vigili del fuoco e carabinieri. L’incidente ha provocato lunghe code e incolonnamenti sulla Statale. L’invito è sempre alla prudenza su una rete viaria che deve sopportare carichi di traffico enormi.