Piasini diventa scrittore Così in montagna si fa impresa

Un luogo, la Valtellina, e un imprenditore, Emanuele Piasini (foto), per una storia che diventa emblematica raccontata nel libro dal titolo “Per chi raglia l’asinello”: un territorio da valorizzare e un sogno da realizzare si fondono in un unico fine, perché fare business in montagna è una sfida che si può vincere. Piasini nel 2008 ha fondato la sua prima azienda, Webtek, agenzia web e creativa con sede a Poggiridenti, poi altre società e oggi guida un gruppo di ottanta professionisti. Dopo il Salone del libro di Torino, il testo di Piasini è stato presentato ieri a Sondrio nella sede della Camera di commercio.