Veronica Malini e Rosa Corallo cadute nel torrente a Lanzada per recuperare il cane, trovati i corpi delle due disperse

Lanzada, 24 agosto 2023 - Sono stati trovati stamattina, i corpi delle due donne lecchesi, Veronica Malini e Rosa Corallo, entrambe 50enni, che da ieri a mezzogiorno risultavano disperse in alta Valmalenco dopo essere entrate nel torrente Fellaria per cercare di salvare il cane di una delle due finito nelle gelide acque. Il primo corpo è stato individuato nella mattinata di oggi, giovedì 24 agosto, e recuperato dalle squadre di soccorritori (sub dei Vigili del fuoco, militari del Sagf della Guardia di finanza e altri) impegnati da ieri in incessanti ricerche nel territorio impervio del Comune di Lanzada, teatro della disgrazia.

Recuperati i corpi

Il corpo dell’altra amica dispersa è stato invece individuato e recuperato nel tratto più a monte del torrente Fellaria, non dunque nella diga che si è iniziato a scandagliare, la task-force di sub dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio e Torino con militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Sondrio e volontari del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, Stazione della Valmalenco.

Rosa Corallo e Veronica Malini, entrambe sui 50 anni, entrambe residenti a Lecco, durante una gita a luglio con il cane di Malini

Tuffo fatale

All’altezza di un ponticello, il cane è entrato in acqua ma non è più riuscito a tornare a riva. per questo le due donne si sono a loro volta tuffate per cercare di salvare l’animale, ma sono state trascinate dalla corrente. Uno zainetto a riva, con i documenti, e la testimonianza dell’accompagnatore ha permesso ieri pomeriggio di risalire alla loro identità.

Le ricerche

Dal momento in cui è scattato l’allarme, ieri a mezzogiorno, sono state attivate le ricerche con decine di uomini fra militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sondrio, Vigili del fuoco dal capoluogo valtellinese, esperti giunti da Torino, volontari del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna al lavoro senza sosta. Anche un elicottero del Reparto Volo dei Vf di Torino ha sorvolato a lungo l’area, fino al tragico ma purtroppo atteso epilogo di stamani.