Piadina solidale per 8mila ospiti

L’ idea lanciata dal sindaco Giorgio Gori con "#bergamoxlaromagna" ha catturato l’attenzione del presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che su Instagram ha risposto con un semplice "Grazie" e il simbolo di due mani unite in segno di riconoscenza. Anche i bergamaschi hanno risposto in massa all’appello, tant’è che in poco più di un giorno e mezzo è stato raggiunto e superato abbondantemente l’obiettivo delle 5 mila adesioni alla Piadina Solidale. Ieri mattina avevano superato le 8 mila, per l’evento benefico a sostengo delle zone colpite dall’alluvione. L’appuntamento ieri dalle 18.30 a mezzanotte sul Sentierone, con oltre 250 volontari a dare una mano tra i tavoli. Le piadine sono prodotte dai soci del Consorzio di Promozione e tutela della piadina romagnola Igp di Rimini. L’iniziativa è stata lanciata da Comune e VisitBergamo in collaborazione con l’Associazione cuochi bergamaschi, Pentole Agnelli, Csv (Centro di servizio per il volontariato), gli istituti alberghieri bergamaschi, gli alpini e tante altre realtà (la sponsorizza Esselunga) per raccogliere. Per ogni piadina è stato richiesto un contributo minimo di 10 euro per gli adulti, 5 per gli under 14. F.D.