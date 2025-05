Piace la passerella sulle Cassandre. In due mesi tredicimila passaggi

Oltre 12.000 passaggi sopra la passerella sulle Cassandre. Inaugurato alla fine del 2021, il ponte ciclopedonale, inserito nella via dei terrazzamenti, misura 146 metri di lunghezza e 3 di larghezza e si staglia nella parte alta del comune di Sondrio. Il successo riscosso dalla passerella sulle Cassandre era noto a tutti, ma ora è certificato anche dai numeri, grazie al contapassaggi attivo dal 2 aprile, voluto dall’amministrazione comunale, che consente di visualizzare i dati in tempo reale. La piattaforma ha permesso di rilevare una media di 200 passaggi al giorno, con punte di 800 il sabato e la domenica, e una netta maggioranza di pedoni, circa il 90%, rispetto ai ciclisti.

"È importante per noi monitorare gli accessi sia per valutare il gradimento della passerella nel tempo sia per la manutenzione – spiega il sindaco Marco Scaramellini –. Il collegamento è molto utilizzato dai residenti nelle due frazioni di Ponchiera e Mossini, che abbiamo avvicinato, dai sondriesi e anche dai turisti. In pochi anni la passerella è diventata un’attrazione e chi arriva in città percorre l’anello panoramico per ammirare Sondrio dall’alto e scoprire i terrazzamenti. In pochi anni è diventata un simbolo della città". Dal 2 aprile a oggi sono stati registrati 11.266 passaggi di pedoni e 1.366 di biciclette, per un totale di quasi 13mila accessi: equamente divisi tra i due lati per le persone transitate a piedi, con una netta prevalenza di chi pedala in direzione Ponchiera. I dati relativi a due mesi, in una primavera spesso funestata dal maltempo, sono ancora parziali ma molto positivi. Nel giorno di Pasquetta, sono transitate oltre 850 persone.

La passerella sulle Cassandre è illuminata e aperta 24 ore su 24 e consente una visuale sulla città e sulle Alpi Orobie, oltre che sul resto della valle. L’itinerario Anello delle Cassandre, presentato in una brochure e sul sito internet visitasondrio.it, con partenza e arrivo in piazza Campello, è una passeggiata adatta a tutti di 3,8 chilometri, con un dislivello di 300 metri, che si completa in un’ora e mezza circa.