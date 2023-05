Per la Bps raddoppia l’utile netto

La Popolare di Sondrio segna, nel primo trimestre, un utile netto più che raddoppiato a 94,4 milioni e un Roe all’11,1%. Il risultato riflette il forte incremento dei proventi dell’attività bancaria caratteristica che si attestano a 288,5 milioni (+16,5% rispetto al 31 marzo 2022, margine di interesse +23% e commissioni nette +5,5%). I ratios patrimoniali si confermano su livelli particolarmente elevati. Il Cet1 ratio e il Tier1 ratio si posizionano al 15,3%, mentre il Total Capital ratio risulta pari al 17,8%.

"Siamo una banca che fa banca, in grado di cogliere le opportunità offerte da un contesto in continua e rapida evoluzione", sottolinea in una nota Mario Alberto Pedranzini, confermato consigliere delegato e direttore generale per il triennio al 2025. Vicepresidente è Lino Enrico Stoppani, dopo che l’assemblea dei soci dello scorso 29 aprile ha proceduto al rinnovo di cinque amministratori.

"I risultati del primo trimestre di quest’anno sono motivo di particolare soddisfazione" commenta ancora Pedranzini, che sottolinea l’utile netto "più che raddoppiato" che "conferma il tangibile valore del nostro business model".

C.Bia.