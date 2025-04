Patto per il Nord fa i conti : "Il 52% delle entrate a Roma"

Facciamo in modo che la Valtellina non sia il bancomat di Roma. L’affermazione è del nuovo e attivo "Patto per il Nord", l’associazione politico-culturale nata dalle ceneri della Lega Nord che in provincia di Sondrio ha in Jonny Crosio (foto) il punto di riferimento. "La nostra è una considerazione scaturita dopo aver visto i bilanci dello Stato – dice Crosio -. In particolare ci riferiamo a quel 52% delle cosiddette entrate libere (20,5 milioni di euro in tutto) che devono essere riversate a Roma come concorso alla finanza pubblica e alla spending review. Per quest’anno quasi undici milioni di euro, mentre dallo Stato arrivano "solo" 5,4 milioni di trasferimenti: un evidente sbilancio rimarcato per primo dal presidente della Provincia Davide Menegola secondo cui lo status di specificità montana riconosciuto dalla legge nazionale dovrebbe essere applicato anche in questo caso, lasciando sul territorio ciò che viene dal territorio per una questione di coerenza". "Vista la stagione, per un momento ho pensato si trattasse di un pesce d’aprile - prosegue -. E invece è la triste realtà: la Provincia montana di Sondrio deve dare il 52% delle sue entrate a Roma". F.D’E.