Patto Asst lariana-Università. Nasce la nuova struttura di Bioetica con Picozzi

Nasce dalla collaborazione tra Asst Lariana e l’Università dell’Insubria la nuova struttura di Bioetica e Medicina Legale affidata al professor Mario Picozzi. Le principali funzioni sono offrire una consulenza etica in ambito sanitario per rispondere alle domande poste da pazienti, familiari, tutori, operatori sanitari o altre persone coinvolte nell’assistenza, in ordine ad incertezze morali o conflitti tra principi che emergono nella pratica clinica e promuovere la formazione in ambito bioetico degli operatori sanitari. "La bioetica in ospedale diventa strumento di cura attraverso la ricerca, la formazione agli operatori e la consulenza etica - sostiene il dg di Asst Lariana, Fabio Banfi - È importante che la bioetica dalle aule universitarie torni al suo luogo naturale, quello della cura, perché la bioetica nasce proprio per proporre delle riflessioni sui temi etici legati alle questioni della pratica clinica quotidiana e ha senso se si sviluppa accanto al paziente e agli operatori. L’obiettivo, per noi, è migliorare la qualità delle cure e la relazione medico-paziente". Il progetto è stato affidato a Picozzi che dirige il Centro di Ricerca in Etica clinica e la Scuola di Specializzazione in Medicina legale ed è membro corrispondente della Pontificia Accademia per la Vita.

"Ringrazio Asst Lariana per questo atto di coraggio, trattandosi di una delle poche Unità operative di Bioetica clinica in aziende ospedaliere in Italia - commenta Picozzi - L’impegno è far comprendere come il profilo etico non sia un accessorio della cura, di cui ci si occupa giustamente quando vi siano casi impegnativi ma è parte integrante dell’ordinaria attività".

