Patto “al gusto di cacao” Icam-Piccolo Tibet. Il marchio si lega alla località per tre anni

LIVIGNO

Il Piccolo Tibet è sempre più “dolce”. Siglata nei giorni scorsi una partnership triennale con la Icam cioccolato, azienda leader nella produzione e commercializzazione di cioccolato e semilavorati del cacao. Già altamente attrattiva, in virtù della sua offerta turistica al top in Italia e non solo, la località valtellinese lo è diventata ancor più dopo essere diventata una venue olimpica, visto che nel 2026 ospiterà le prove di freestyle e snowboard dei Giochi di Milano Cortina. E Livigno sta chiudendo una serie di partnership molto importanti. Per l’azienda lecchese, la partnership si traduce in un asset strategico per rinforzare la propria presenza sul territorio e per entrare in contatto con le realtà associate a Livigno, dai professionisti, agli hotel, agli esercizi pubblici, nonché un’occasione per presentarsi e raccontarsi tramite l’organizzazione di cene ed eventi dedicate sia ai professionisti della pasticceria e cioccolateria della zona. L’accordo triennale garantisce ampia visibilità per Icam in un luogo unico, la "perla" dell’alta Valtellina, ambitissima meta per sciatori, snowboarder e freestyler. L’accordo tra la società lecchese e il Piccolo Tibet prevede la concessione di un gazebo agli eventi StraLivigno, Skymarathon, Sgambeda e 1KShot, kermesse che attirano sportivi e appassionati da tutta Italia e non solo, per l’esposizione dell’ampia gamma di prodotti a brand Vanini, oltre a banner pubblicitari nell’area di partenza/arrivo della pista. Inoltre, sarà installato un desk display ad Aquagranda, uno dei centri fra i più grandi in Europa, dove, a divertimento, sport, relax, si aggiungeranno anche dei momenti di dolcezza grazie alla distribuzione del cioccolato Vanini agli ospiti.