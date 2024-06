Passo dello Stelvio, sembra inverno: muri di neve ai lati della strada / VIDEO

Bormio (Sondrio) – Al Passo dello Stelvio c’è tantissima neve. Sta facendo il giro del web questo video che mostra quanta neve ci sia ancora ai lati di questa strada che non è la SS38, quella che sale da Bormio allo Stelvio e poi prosegue nel lato trentino del passo, ma una strada secondaria che permette agli operatori di raggiungere gli impianti di risalita del Livrio.

Il muro di neve ai lati della strada che porta allo Stelvio

E di neve ce n'è tantissima… come ce ne è tanta sulle piste che, malgrado il maltempo, sono frequentatissime dagli amanti dello sci estivo e da tanti big dello sci italiano e mondiale. Due su tutti. Sofia Goggia, la fuoriclasse dello sci alpino azzurro che, ferma da diversi mesi dopo l’ennesimo infortunio, è ritornata a sciare e per farlo ha scelto proprio le piste del Livrio. In questi giorni, invece, è presente il discesista e supergigantista Christof Innerhofer. Ma allo Stelvio tuttu aspettano il sole… per far partire alla grande la stagione!