Passi aperti, la Valtellina mette in mostra l’alta quota

Aprono i passi alpini e in Valtellina prende il via la stagione turistica estiva. Martedì a mezzogiorno, infatti ha aperto i battenti la strada del Passo dello Stelvio sul dopo la chiusura invernale. Il vicino Passo Umbrail, collegamento con la Federazione Elvetica, invece nella giornata di domani. Aperti anche gli impianti sciistici che permetteranno agli amanti della disciplina di cimentarsi nello sci alpino e nello sci di fondo e agli atleti azzurri e di altre nazionalità di allenarsi sulle piste del ghiacciaio del Livrio. Ma questi sono giorni importanti anche per l’apertura di altri Passi importanti. Il Passo del Gavia, invece, sarà percorribile da oggi, a partire dalle ore 9. L’apertura di entrambi i valichi alpini (Stelvio e Gavia) durerà, condizioni meteorologiche permettendo, fino al 5 novembre 2023. Le attività di sgombero neve condotte sui passi Stelvio e Gavia sono state effettuate senza sosta, pur in circostanze climatiche avverse, dal personale specializzato di Anas. Ora la neve si trova solo ai bordi della strada. "Oggi queste strade - spiega l’assessore Sertori - non sono solo un collegamento importante tra due territori, ma sono una importante attrattiva turistica. In particolare i 40 tornanti e i famosi monti che lo circondano, contribuiscono a rendere molto suggestivo il passo dello Stelvio. Il passo della Forcola aprirà invece alle 6 di lunedì 5 giugno. Fulvio D’Eri