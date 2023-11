Passeggiata con vista Mallero. Nuova pista ciclopedonale:. Ponchiera più vicina alla città

Al via il 1° lotto di lavori del collegamento ciclopedonale con Ponchiera. Approvato il progetto esecutivo e affidati i lavori, la settimana prossima aprirà il cantiere per la realizzazione del collegamento ciclopedonale con la frazione di Ponchiera (lungo via Ponchiera) che consentirà il transito in sicurezza di pedoni e ciclisti. Per l’estate verrà rigenerata una superficie di quasi 2500 metri quadrati in una zona molto frequentata per passeggiate ed escursioni verso la passerella sulle Cassandre e il Sentiero Rusca. Per garantire la piena sicurezza verrà costruita una passerella a sbalzo sui terreni sottostanti, larga 2 metri e mezzo, con fondo in legno composito, come prescritto dalla Soprintendenza, e parapetti in rete di cavi d’acciaio ad assicurare una quasi totale trasparenza, illuminata da un impianto a Led.

Le scalette in calcestruzzo saranno sostituite da strutture metalliche per consentire l’accesso pedonale a tutti i fondi sottostanti. La lunghezza è di circa 270 metri per raggiungere la diramazione per il Rusca. "Rispetto allo studio di fattibilità, che prevedeva un attraversamento a raso pavimentato - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Simone Del Marco - dopo un confronto con i residenti, abbiamo optato per un rialzo stradale, adeguatamente segnalato e illuminato. Inoltre, il cantiere procederà per lotti, partendo dalla zona verso Sondrio a salire, per non creare disagi alla viabilità e ai conduttori dei fondi sottostanti. Per regolare il traffico verrà installato temporaneamente un semaforo per i 30 metri di cantiere". La realizzazione del collegamento ciclopedonale con Ponchiera prevede un costo di 1.268.000 euro, di cui 980 mila da fondi del Pnrr. Fulvio D’Eri