Passaggi a livello addio. La mappa delle chiusure

Sono tanti i cantieri "olimpici" previsti in Valtellina sia per quel che riguarda svincoli e tangenziali sia per quel che concerne la chiusura dei passaggi a livello. Ma le tempistiche? Il deputato valtellinese Mauro Del Barba e il collega Fabrizio Benzoni (Azione) sono stati promotori di due interrogazioni parlamentari. La tangenzialina del Trippi, ad esempio, tanto contestata anche ultimamente, sarà realizzata prima del via delle Olimpiadi così come terminerà prima dell’evento l’importantissima tangenziale di Tirano. "Con riferimento alla realizzazione dello "Svincolo Trippi" – si legge nella risposta all’interrogazione dell’on. Fabrizio Benzoni – Simico (Spa appaltante, ndr) ha comunicato che il suo completamento, sulla base del cronoprogramma aggiornato, è previsto entro gennaio 2026". Punto, si farà. La tangenziale di Tirano sarà terminata entro il 31 dicembre 2025 visto che "l’avanzamento dei lavori è in piena linea col cronoprogramma". In merito allo svincolo della Sassella "si attende la conclusione dell’iter della verifica di assoggettabilità da parte della Commissione tecnica Via del Mase e il rilascio del relativo provvedimento, per procedere all’indizione della conferenza di servizi decisoria per l’esame del progetto definitivo".

In base al cronoprogramma aggiornato l’opera è prevista tra febbraio e aprile 2026, dopo l’evento olimpico ma sicuramente un lascito importante. Capitolo passaggi a livello da eliminare. "Con riferimento agli interventi in capo alla società Rfi e riguardanti l’eliminazione di passaggi a livello sulla Ss38 si segnala che sono in corso gli interventi sui lotti 1 Forcola e 2 Colorina, mentre è in fase di stipula il contratto per gli interventi 3 Montagna-Poggiridenti e 4 Chiuro-Teglio. Per tutti questi interventi, la conclusione dei lavori è prevista entro il mese di dicembre 2025. Per quanto riguarda i lotti 5 Ponte in Valtellina-Chiuro e 6 Bianzone è in fase di redazione il progetto esecutivo e la relativa esecuzione dei lavori dovrebbe concludersi entro dicembre 2025".

Fulvio D’Eri