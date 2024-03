Parte il festival lirico Casta diva. Omaggio al soprano Giuditta Pasta

BLEVIO (Como)

Domani, 2 marzo, si inaugura a Blevio la terza edizione di Casta Diva, festival lirico con la direzione artistica di Alessandro Calcagnile. In calendario 12 appuntamenti fino al 15 settembre nei comuni di Blevio e Saronno, per una rassegna interamente dedicata al fascino del mondo del melodramma, nata per omaggiare la figura del soprano Giuditta Pasta, una delle più celebri artiste di tutti i tempi, saronnese di nascita e bleviana d’adozione. Il 2 marzo si parte con "Giuditta Pasta e le artiste di Blevio", alle 16.30 nella Sala Consiliare di Blevio, con capolavori che la Pasta rese celebri, interpretati dal soprano ungherese Monika Lukacs (nella foto).

Altri appuntamenti sono previsti la domenica mattina a Villa Gianetti di Saronno, sede del Museo dedicato a Giuditta Pasta: il 12 maggio con un evento dedicato a Farinelli, il 16 giugno dedicato a Maria Malibran e, ultima data che conclude il Festival, il 15 settembre con un omaggio dedicato alla carriera dei tre tenori. Info www.festivalcastadiva.it. Nel programma, si intrecciano le diverse discipline della musica, del teatro, del costume e letterarie, con eventi a ingresso libero o concerti-aperitivo a prezzo calmierato, per sostenere e diffondere la cultura lirica italiana.

