Parco Bartesaghi. La canoa conquista tutti

Un evento agonistico che va in archivio con il massimo dei voti e, nelle stesse ore, una splendida notizia dal sapore mondiale. Doppia soddisfazione per la canoa valtellinese: da una parte il riscontro più che positivo per le gare del Campionato Interregionale Fick di canoa andato in scena domenica con la giornata di sport organizzata da Addavì ASD in collaborazione con Polisportiva Albosaggia, dall’altra la convocazione ai mondiali Junior e U23, specialità discesa, dell’ardennese Andrea Tognini (nella foto), classe 2007, campione italiano C1 Junior in carica, allenato dal plurimedagliato di casa Giorgio dell’Agostino. Una conquista giunta dopo la gara di selezione dello scorso 11 maggio a Solkan, in Slovenia, sede del Mondiale che si svolgerà a luglio.

Intanto da registrare l’ottimo bilancio dell’evento con quartier generale il Parco Bartesaghi di Sondrio, dove sono arrivate squadre da tutta la Lombardia e non solo: "Ce lo aspettavamo, perché l’impegno è stato grande e ormai siamo rodati – commenta il presidente del comitato organizzatore, Stefano Dell’Agostino - ma fa sempre piacere avere delle conferme e la piena soddisfazione espressa da tutti i partecipanti è stata per noi la vittoria più importante".

Contentissimi anche tecnici e accompagnatori, tra cui pure diversi master. A fare la differenza, per appassionati e semplici curiosi, anche la diretta tv social."La Fick ci ha già chiesto di alzare nuovamente il tiro, candidandoci per ospitare eventi di livello superiore – chiosa Dell’Agostino – Tutto dipenderà dalla volontà delle Amministrazioni locali di partecipare concretamente agli obiettivi".

Sara Baldini