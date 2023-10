Parco a Asso (Como) per la Cascata di Stendhal: Lavori Iniziati

ASSO (Como)

Hanno preso il via i lavori per realizzare un parco nell’area della Cascata Vallategna, il salto d’acqua alto 30 metri che venne celebrato da Parini e da Stendhal, che la visitò nel 1818 e ne rimase talmente stupido da descriverla nel suo “Diario del viaggio in Brianza“. Secoli dopo la cascata ha rischiato di sparire perché c’era chi di fronte a questa meraviglia della natura voleva costruire un supermercato. Grazie alla mobilitazione generale, lo scempio fu stato scongiurato.

"I lavori alla Cascata Vallategna sono iniziati, non c’è più altro da fare – commenta Teodoro Margarita, uno dei più attivi nella difesa – Ricordiamoci, noi che abbiamo lottato, che un supermercato non glielo abbiamo lasciato costruire". Sorgerà invece un parco che si estenderà dai piedi della cascata fino alla Provinciale, dopo la demolizione completa e la bonifica dei fabbricati che da anni impedivano di ammirarla. Proprio questo è uno degli aspetti più controversi dell’intervento, almeno per il gruppo di minoranza di “Insieme per Asso“ che aveva chiesto di salvare almeno una delle costruzioni più antiche, che ospita una storica ghiacciaia che sarebbe potuta diventare un Infopoint.

Il sindaco Tiziano Aceti ha preferito optare per una scelta più radicale: tutte le costruzioni saranno abbattute e si procederà alla bonifica di cemento e amianto, poi l’area sarà recintata e separata dalla strada, mentre un elegante ingresso con i simboli di Asso e della Vallassina accoglierà i visitatori. All’interno, una scalinata ad anfiteatro per sedersi a contemplare il salto della Vallategna, illuminata con fari a led.

R.C.