Parcheggio e passerella. Avviati i due cantieri collegati agli impianti. Obiettivo Milano-Cortina

Al via la realizzazione di due importanti opere olimpiche. Nella giornata di ieri, infatti, sono incominciati i lavori per la costruzione del parcheggio di porta e della passerella ciclopedonale sul fiume Frodolfo, nel Comune di Bormio. I due interventi, finanziati da Regione Lombardia e dal Comune di Bormio, sono strettamente connessi alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e di notevole importanza, sia nell’ambito dello svolgimento dei Giochi, sia quale “eredità“ per la popolazione residente e per i turisti.

La prima delle due opere, infatti, sarà costituita dal cosiddetto parcheggio di porta (un parcheggio di due piani, uno a raso e uno interrato, di circa 100 posti di capienza), ubicato all’ingresso di Bormio sulla strada statale 38, che consentirà un’area di sosta per i veicoli diretti verso gli impianti di risalita del comprensorio sciistico bormino, evitando in tal modo l’attraversamento dell’area centrale della città e snellendo così i flussi veicolari.

La seconda opera, la passerella ciclopedonale sul fiume Frodolfo (un’opera di scavalco metallica del corso fluviale, di campata unica pari a oltre 45 metri), consentirà di poter raggiungere direttamente gli impianti sciistici di risalita, attraversando direttamente il fiume Frodolfo in un’area adiacente al parcheggio di porta e raggiungendo gli impianti attraverso un percorso ciclopedonale.

Le due nuove opere sono state gestite in tutte le loro fasi attuative dalla società Concessioni Autostradali Lombarde Cal, partecipata da Regione Lombardia, indirettamente, e da Anas, quale soggetto attuatore ai sensi dell’accordo di collaborazione sottoscritto il 14 aprile 2022 con la Regione e con il Comune di Bormio. In circa due anni, Cal ha redatto tre livelli di progettazione, condivisi e approvati da parte di tutti gli enti, ha espletato la procedura di gara per l’individuazione del soggetto realizzatore dell’opera, aggiudicata all’impresa valtellinese Pruneri Costruzioni srl di Grosio (Sondrio) e avviato i lavori - in linea con le tempistiche attese - che si prevede potranno essere ultimati entro la fine del 2025, in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi.