Un pallone-sonda precipita sui boschi della Valtellina: cosa contiene e perché lo stanno cercando

Albaredo per San Marco (Sondrio) – Ricerche a tappeto dalle prime luci dell’alba nei boschi delle alpi Orobie, in particolare all’altezza di Albaredo per San Marco, in provincia di Sondrio. In campo è sceso un gruppo di studenti dell’Università di Ginevra, impegnato dalle prime ore di stamani, domenica 12 maggio, nella ricerca di un pallone-sonda.

Secondo quanto riferito l’oggetto, con un diametro di poco meno di due metri, per cause ancora in corso di accertamento è precipitato nell’area boschiva del piccolo centro lombardo. All’interno del pallone-sonda si trova una strumentazione tecnologica per rilevare i mutamenti climatici. Lo strumento è stato rintracciato in Valtellina grazie a un gps di cui è stato dotato prima del lancio avvenuto nei giorni scorsi nei cieli della città svizzera.

Agli studenti ricercatori risulta precipitato sulle montagne della Valtellina, al confine con la provincia di Bergamo, e ora sono in corso le ricerche per cercare di individuarlo e quindi recuperarlo con il suo prezioso carico di strumenti.