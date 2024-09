“Ottobre in rosa“ con la Lilt per far vincere la prevenzione

Ottobre in rosa è ormai alle porte e sbarca anche a Poggiridenti. Verranno svelati nei prossimi giorni, con la presentazione ufficiale, gli eventi della rassegna dedicata alla prevenzione e alla promozione di salute e benessere che vede la partecipazione di Ats della Montagna, Asst Valtellina e Alto Lario oltre a numerose imprese e associazioni del territorio. Ottobre in rosa è dedicato storicamente alla prevenzione del tumore al seno. E la prevenzione è quantomai importante per riuscire a diagnosticare in tempo un tumore che, se preso nel primo stadio, può essere debellato nel 99% dei casi. Tante le iniziative. Una di queste è la terza edizione della Camminata in rosa che si terrà a Poggiridenti nella giornata del 20 ottobre. La kermesse, allestita dal Comune di Poggi con il supporto di Regione Lombardia, Lilt e di altre associazioni locali, vedrà i partecipanti ritrovarsi alle 14 presso il cortile della scuola Rodari al Piano. In chisura ci sarà una conferenza con Salvatore Ambrosi, presidente Lilt Sondrio, alla quale verranno devolute tutte le offerte della giornata.