"Ospedale Autonomo Morelli di Sondalo: il Movimento ruggisce!"

Il Movimento rinascita Morelli Autonomo ritorna a ruggire! Dopo una pausa estiva in cui ha tenuto un profilo "easy", rimanendo fuori dalle polemiche, il movimento nato per evitare "la fine dell’ospedale sondalino" torna a far sentire la sua voce chiedendo, senza mezzi termini, che i Comuni e gli enti preposti prendano la decisione, l’unica percorribile per Ezio Trabucchi & C, di chiedere a gran voce in Regione Lombardia la costituzione di un Morelli veramente autonomo. L’obiettivo ormai è noto: un Morelli che possa decidere in proprio la sua linea, definire le sue spese, le sue strategie e diventare, in pratica, un’entità completamente sganciata dalla Asst Valtellina e Alto Lario. "Siamo rimasti in una posizione di stand by – dice Ezio Trabucchi, presidente del Comitato rinascita Morelli Autonomo – in attesa della risposta da parte di Regione Lombardia del piano di rilancio proposto da Melazzini (direttore generale del Morelli ndr). La risposta è arrivata ed è gravemente insufficiente, per noi, perché all’interno non si vede assolutamente la volontà di rilanciare il Morelli. Sono solo palliativi… che non risolvono la problematica. In questi giorni c’è anche una petizione di 300 cittadini di Sondalo che chiedono al Comune di recepire la proposta di un Morelli Autonomo. Chiedono in pratica le stesse cose che chiediamo noi… non ci sono alternative".

Fulvio D’Eri