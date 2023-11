Orientamento scolastico e per l’occupazione. Oltre 25mila studenti accolti dalle imprese

Oltre 25mila studenti provenienti da tutta la Lombardia insieme alle loro famiglie hanno partecipato alla 16ª edizione del Salone Young dedicato all’orientamento scolastico, che si è chiuso ieri a Lariofiere.

"Abbiamo raggiunto il 22% in più di visite rispetto alle scorse edizioni, che salgono al 25% in più per l’area post-diploma – spiega il presidente di Lariofiere, Fabio Dadati –. Un risultato straordinaerio raggiunto grazie alla collaborazione con la Camera di commercio Como-Lecco, gli Uffici scolastici territoriali, le amministrazioni provinciali, le associazioni di categoria e gli ordini professionali di Como e Lecco. La presenza delle imprese ha contraddistinto il taglio di questa edizione, specificamente orientato al lavoro: abbiamo voluto approfondire il mismatch tra domanda e offerta occupazionale e su questo solco tracciato proseguiremo, in occasione della prossima edizione, le indagini sui cambiamenti radicali che caratterizzano attualmente l’ambito delle professioni".

Al salone, che si è aperto giovedì, hanno partecipato 175 espositori che hanno offerto un quadro completo del mondo della formazione in Lombardia.

C’erano scuole secondarie di secondo grado, accademie e università, enti di formazione, istituti tecnici superiori (Its Academy), istituzioni, imprese, centri per l’impiego e agenzie di servizi per il lavoro, associazioni di categoria. Punto di forza della manifestazione è risultato il programma articolato e vario di eventi per i diversi pubblici di riferimento: oltre 180 convegni e dibattiti, seminari formativi, workshop tematici, laboratori.

R.C.