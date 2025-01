Orari più lunghi in aiuto delle famiglie

L’amministrazione comunale di Poggiridenti lancia il servizio di pre e post scuola, per agevolare le famiglie residenti in paese, ma anche quelle provenienti da altri comuni valtellinesi. Assecondando le richieste pervenute in Comune nei mesi scorsi, l’amministrazione guidata da Giovanni Piasini (nella foto) ha deciso di istituire due nuovi servizi per le famiglie e di proiettare nel futuro la scuola primaria Gianni Rodari di Poggiridenti.

"Premesso che le iscrizioni alla scuola dell’infanzia e alla primaria sono in corso per il prossimo anno scolastico 2025/2026 sino al 10 febbraio – dice il sindaco Giovanni Piasini – a seguito di varie richieste pervenute da parte di genitori di alunni frequentanti la scuola primaria Gianni Rodari e non solo, in merito a possibili nuovi servizi di pre scuola e di post scuola rivolti alla scuola dell’infanzia e primaria, è intenzione di questa amministrazione comunale dar seguito in via sperimentale per l’anno scolastico 2025/2026 a questi innovativi servizi, per rendere la nostra scuola sempre più al passo con i tempi, agevolando le famiglie lavoratrici e creando i presupposti di una scuola più attrattiva, non solo per gli utenti del Comune di Poggiridenti (che avranno un servizio gratuito), ma anche per altri comuni".

Le preiscrizioni a questi servizi dovranno pervenire al Comune di Poggiridenti entro il prossimo 30 giugno tramite e-mail, scrivendo a: segreteria@comune.poggiridenti.so.it oppure consegnando il modulo direttamente agli uffici comunali.

Fulvio D’Eri