Opere in ceramica e pezzi da collezione “Materia Fragile” in San Salvatore

Oggi alle 17.00, si inaugura all’interno della Canonica di San Salvatore di Barzanò, in via Castello, la mostra "Materia fragile", una collettiva che riunisce opere in ceramica e pezzi da collezione, di una ventina di artisti del territorio. I lavori sono diversi negli stili e nel valore estetico, alcuni inediti e realizzati per la mostra di Barzanò. Il risultato è un dialogo molteplice, a volte contrastante, capace di interpretare e valorizzare in modo anche sorprendente, un materiale fragile ed elegante. Saranno inoltre presenti opere in materiali affini, come creta e gesso, e da collezioni di porcellane. Aperta fino a domenica 5 maggio, con ingresso libero e con i seguenti orari: domenica 10.00 – 12.00 e 14.00 – 18.00, giovedì 10.00 – 12.00 e 18.00 – 20.00, venerdì 18.00 – 20.00, sabato 14.00 – 18.00. E’ l’ultima mostra del ciclo "Aprile Arte a Barzanò", organizzato dalla Commissione Cultura.P.V.