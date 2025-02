Omaggio dell’Anpi al “Balilla“, l’ultimo dei partigiani in provincia

Trasferta a Grosotto per una consegna speciale, quella effettuata dal presidente del comitato provinciale Anpi Sondrio Sergio Spolini e dall’onorario Egidio Melè, che in questo ruolo lo ha preceduto negli ultimi otto anni. I due massimi rappresentanti locali dell’associazione hanno infatti raggiunto il paese per incontrare il partigiano della Brigata Gufi Ezio Riccardo Peroni "Balilla", ultimo partigiano vivente nella nostra provincia. L’occasione è stata, appunto, la consegna della tessera annuale di iscrizione all’Anpi, a cui Riccardo – altra caratteristica che rende "unico" Balilla - risulta iscritto ininterrottamente dal 1946, anno di costituzione del Comitato di Sondrio, ad oggi, e per portargli gli auguri di tutta l’Anpi per i suoi 98 anni. Come in tutti i compleanni che si rispettino non è naturalmente mancato il dono, che non poteva che essere il recente volume "la Resistenza in Valtellina e Valchiavenna.1943-1945".

L’incontro molto conviviale è stato l’occasione per ricordare con estrema lucidità e ricchezza di particolari da parte di Riccardo le forti motivazioni che nel 1944, a soli 17 anni, lo portarono ad aderire alle formazioni partigiane e le battaglie contro i fascisti a cui partecipò riportando per ben due volte diverse ferite. "Balilla" ha poi voluto passare in rassegna diversi suoi compagni dei quali conserva gelosamente le foto e che purtroppo, proprio in quegli scontri, perirono sulle montagne di Grosotto. Un incontro importante in questo 2025 che celebra gli 80 anni dalla Liberazione che bene ha mostrato tutta l’attualità dell’azione dell’Anpi nel diffondere e difendere la cultura della democrazia, libertà, della giustizia sociale e della pace. S.B.