Omaggio ai Queen al cineteatro Excelsior coi Mercury Legend

Un venerdì sera ad alto contenuto di rock quello in programma, a partire dalle 21, al cineteatro Exlcelsior di Erba che ospiterà il concerto dei Mercury Legend “Queen Experience“. Il gruppo è conosciuto in Italia e anche all’estero per essere una delle migliori cover band dedicata al mito dei Queen, anche grazie al frontman Juri Saddi. La band è reduce da un tour che l’ha portata a esibirsi, oltre che in molti teatri e arene italiane anche in Germania, Olanda, Slovenia, Francia, Svizzera, Austria. Gli ultimi biglietti per la serata sono in vendita a 25 euro.