Oltre 4 milioni dalla Regione per la sicurezza

Regione Lombardia stanzia quasi quattro milioni e mezzo di euro per finanziare opere per la sicurezza e prevenzione del territorio. "Per la provincia di Sondrio sono previste nuove ed importanti risorse contro il dissesto idrogeologico – ha detto l’assessore regionale Massimo Sertori - che permetteranno di realizzare interventi strutturali finalizzati a ridurre il rischio di inondazioni, frane e a garantire una maggiore sicurezza per i nostri cittadini. La provincia di Sondrio è caratterizzata da una complessa rete idrografica e da territori vulnerabili agli eventi atmosferici estremi.

La realizzazione delle opere previste dal piano rappresenta un intervento davvero importante nell’ottica della prevenzione e della sicurezza". Sei gli intervisti previsti: ad Ardenno Masino, interventi previsti nell’assetto di progetto Pai, fiume Adda sopralacuale (527.500 euro), a Caiolo, intervento a protezione aviosuperficie di Sondrio e abitato in località Bachet (1.150.000 euro), a Campodolcino, ripristino funzionalità idraulica del torrente Rabbiosa: tratto a valle del ponte della strada comunale Campodolcino-Fraciscio (250.000 euro) a Novate Mezzola, realizzazione vallo a difesa dell’abitato (962.000 euro), a Sondalo, completamento intervento frana Fumero (600.000 euro), e a Teglio, lavori di messa in sicurezza strada Frera - Valle Aperta (1.000.000 euro).Fulvio D’Eri