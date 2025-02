Olio valtellinese. Ad aprile le premiazioni

Il 12 aprile si saprà quale sarà il miglior olio extravergine valtellinese del 2024. È stata infatti fissata la data in cui si conoscerà il vincitore del prestigioso concorso riservato agli olii extravergini prodotti in provincia di Sondrio. Anticipate da due incontri tecnici, uno teorico e l’altro pratico, entrano nel vivo le iniziative promosse dalla Comunità montana di Morbegno, in collaborazione con la Fondazione Fojanini, a sostegno dell’olivicoltura locale. La raccolta dei campioni, di almeno 250 cc, è già iniziata: dopo un’annata difficile, qual era stata quella del 2023 in Lombardia, ci sono grandi aspettative per la produzione del 2024. Le premiazioni si svolgeranno nell’ambito del convegno dedicato all’olivicoltura in programma nella sala assemblee dell’ente comprensoriale, a Morbegno. A valutare gli oli sarà il gruppo panel dell’Aipol di Brescia, l’associazione produttori olivicoli lombardi, al quale saranno consegnati campioni anonimi numerati. Il concorso rappresenta un’opportunità per i produttori della provincia, delle zone vocate della Bassa e della Media Valle, per accrescere le loro conoscenze con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’olio, anche in vista della prossima realizzazione del frantoio presso la sede della Fondazione Fojanini, a Sondrio, che eviterà i viaggi fuori provincia per la molitura delle olive. Nella scorsa edizione del concorso, al via 52 campioni di olio, divisi in due categorie, fruttato medio e fruttato leggero. La partecipazione al concorso per il miglior olio extravergine Valtellina è libera e aperta a tutti, purché l’olio sia locale. Fulvio D’Eri