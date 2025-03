Olimpiotto, dolce a cinque cerchi. Da un’idea dei pasticcieri tiranesi

Dalla grande abilità pasticcera dei maestri d’arte golosa della “Pasticceria Tognolini“ a Tirano nasce “Olimpiotto“, dolce omaggio alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Rigore creativo e materie prime di alta qualità in ogni prodotto della pasticceria tiranese che da quest’anno vanta un dolce in più oltre a torte personalizzate di ogni foggia e dolci della tipica tradizione tiranese fra cui la famosa bisciola e la torta di Tirano. "Abbiamo scelto di fare un omaggio alle Olimpiadi invernali in maniera dolce - precisa Gloria che lavora alla pasticceria Tognolini - Si tratta di un impasto di sfoglia rivisitato dai nostri pasticceri che è stato realizzato con una forma che richiama la fiamma olimpica che siamo abituati a vedere. Ne abbiamo realizzati di tre tipologie. Una al cioccolato e le altre al pistacchio e alla crema. Siamo molto felici, perché i nostri clienti hanno apprezzato la nostra idea e sono entusiasti di questo dolce speciale. Non possiamo che ringraziarli". L’Olimpiotto è già diventato un’icona della pasticceria delal città aduana, indiscutibilmente apprezzato e richiesto anche dai turisti che frequentano la zona. Un dolce assolutamente esclusivo che si può gustare però soltanto la domenica.

Gabriela Garbellini