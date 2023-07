Olimpiadi 2026, nasce la Fondazione Bormio: “Eventi in tutta la Valtellina”

È ufficialmente nata ieri la Fondazione Bormio. Tre fondatori ordinari, il Comune di Bormio, la Provincia e la Comunità montana Alta Valtellina, e cinque membri onorari, Sci Club Bormio, Sci Club Alta Valtellina, Unione sportiva bormiese, Associazione comprensoriale Alberghi e Case vacanza, Società Impianti Bormio, aperta alla partecipazione di sostenitori, pubblici e privati, che ne condividono le finalità e contribuiscono alle sue attività.

Un organismo strategico per affrontare le sfide che attendono il territorio. "Oggi (ieri per i legge, ndr.) si costituisce la Fondazione Bormio - ha esordito il sindaco Silvia Cavazzi -, un momento che segna la volontà di Bormio di essere in prima linea sugli eventi e soprattutto di aprirsi con ampio coinvolgimento al comprensorio e a tutto il territorio della Valtellina". Un concetto ribadito dal presidente della Cm Francesco Cossi: "Questa è l’occasione per riunire tutta la valle sotto i cinque cerchi olimpici".

Entusiasta anche il presidente della Provincia Davide Menegola: "Fare turismo è una strategia di ampio respiro non solo territoriale ma anche temporale e questa è un’occasione che andava colta. La nostra partecipazione attiva punterà a creare quel legame indispensabile perché tutta la provincia si muova insieme verso le Olimpiadi". La Fondazione si presenta quale strumento al servizio del territorio per cogliere tutte le opportunità derivanti dalle Olimpiadi, utile per l’organizzazione di eventi già presenti nel calendario, come la Coppa del mondo di sci, e per manifestazioni future, indispensabile per svolgere le prestazioni che verranno richieste dalla Fondazione Milano Cortina 2026 in qualità di venue olimpica.

La Fondazione sarà l’interlocutore diretto con il Comitato olimpico internazionale e la Fondazione Milano Cortina 2026. Dal punto di vista patrimoniale la Fondazione può contare su un fondo di dotazione iniziale (360mila euro per la somma di 20mila euro versati da ciascuno dei tre soci fondatori, ai quali si aggiungono i 200mila euro garantiti dal Comune di Bormio e i 100 mila della Provincia) e su un fondo di gestione di 52mila euro. Il Consiglio di indirizzo è presieduto da Matte Bonfà.