Hospitality e family lounge. Ski stadium in versione olimpica

Lo ski stadium della Stelvio subirà un forte maquillage e avrà una veste olimpica: in ottemperanza ai dettami del Cio, il Comitato olimpico internazionale, lo ski stadium della pista bormina, una delle più belle e difficili al mondo, sta subendo modifiche sostanziali perché necessariamente dovrà diventare più ampio proprio in ottica olimpica. Bormio, infatti, nel 2026 ospiterà tutte le gare di sci alpino maschile e tutte le prove di sci alpinismo. I lavori, in anticipo sul cronoprogramma, sono iniziati l’8 aprile e quella dello ski stadium bormino è stata la prima opera olimpica al via sul territorio lombardo. Due i grossi interventi: la realizzazione della family lounge (lo ski stadium vero e proprio) e della hospitality lounge, che saranno costruite a valle dell’arrivo della pista Stelvio. La family lounge sarà posta dove fino all’anno scorso c’era una gradinata, mente la hospitality lounge andrà a sostituire l’edificio che tanti anni fa ospitava la partenza della vecchia funivia. Iniziate anche le opere per rendere ancor più sicura la Stelvio.

"I lavori procedono a gonfie vele e sicuramente saranno pronti prima del via delle Olimpiadi – dice Samanta Antonioli, assessore allo Sport di Bormio – così come le opere per l’adeguamento degli standard di sicurezza della pista Stelvio. Inoltre stanno procedendo anche gli altri lavori olimpici, la rotonda delle Corti è stata ultimata e gli altri cantieri sono pronti a consegnarci una Bormio migliore".

F.D’E.