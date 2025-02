Dodici mesi a Milano-Cortina: "La Valtellina è già in prima fila"

L’atmosfera olimpica comincia a farsi sentire concretamente anche in provincia di Sondrio. Il countdown verso l’evento a cinque cerchi dell’anno prossimo è ufficialmente cominciato nei giorni scorsi. E se c’è un territorio altamente coinvolto nei Giochi è quello valtellinese, con Bormio e Livigno che ospiteranno, rispettivamente, le prove di sci alpino maschile e di sci alpinismo la prima, e quelle di freestyle e snowboard la seconda.

Ad anticipare tutti, come spesso capita anche per altre cose, ci ha pensato Livigno che giovedì, all’Alpine Sky Theatre, ha allestito un grande spettacolo. In una notte magica è andato in scena “Circles, il viaggio dei Giochi“, un’inedita opera teatrale realizzata da Kataklò Athletic Dance Theater in collaborazione con l’autore Jacopo Pozzi, voce narrante dello spettacolo. Un vero e proprio viaggio nel cuore dello sport Olimpico.

Sempre giovedì tutta Bormio si è accesa per il -1 anno alla ribalta olimpica: ad aprire le celebrazioni sono stati i giovanissimi del comprensorio, protagonisti di un flash mob Olimpico con il quale hanno disegnato i Cinque Cerchi, simbolo dei valori olimpici di rispetto, amicizia, inclusività e amore per lo sport. Venerdì è stata invece la volta della grande festa in Piazza del Kuerc per svelare, fra musica e intrattenimento, i Cinque Cerchi Olimpici che accompagneranno Bormio.

Ma non è finita qui. Venerdì prossimo toccherà a Sondrio vestirsi a festa per le Olimpiadi. Il capoluogo avrà l’onore di ospitare uno straordinario evento, organizzato e promosso da Provincia, Apf Valtellina e Regione Lombardia, in collaborazione con Polisportiva Albosaggia e Comune di Sondrio, per ricordare a tutta la Valtellina che manca meno di un anno all’evento Olimpico. “Verso Milano Cortina 2026“ è il tema della giornata che vedrà fra gli altri la presenza a Sondrio del presidente della Regione, Attilio Fontana, e del presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, oltre che del Coni, Giovanni Malagò.

Si inizierà intorno alle 15 con un momento istituzionale, riservato agli amministratori locali e alle autorità a Palazzo Muzio. Alle 16.30 invece ci si sposterà verso Piazza Garibaldi che per l’occasione si trasformerà in un palcoscenico olimpico. La manifestazione prevede un pomeriggio ricco di attività con performance sportive e acrobatiche di alto livello, tra cui un gran galà di pattinaggio artistico in linea con atleti della disciplina. Non mancheranno spettacoli come l’Ice Dance Danza Aerea e lo Snow Party, arricchito da DJ set e laser show. Durante l’evento, gli ospiti potranno gustare ice cocktail e assaporare i prodotti tipici del territorio, offerti gratuitamente.