Oli valtellinesi a confronto. Giudici, gli esperti Aipol

L’ultima parola sarà la loro, quella degli esperti assaggiatori di Aipol, l’Associazione interprovinciale produttori olivicoli lombardi, che in questi giorni stanno completando le valutazioni dei 53 i campioni di olio prodotto con le olive raccolte in provincia di Sondrio nel 2024, rigorosamente anonimi e contraddistinti da un numero, per poi definire le graduatorie nelle due categorie previste: fruttato medio e fruttato leggero. Entra nel vivo il Concorso dell’olio extravergine di oliva valtellinese promosso dalla Comunità montana Valtellina di Morbegno in collaborazione con la Fondazione Fojanini. I vincitori saranno premiati a conclusione dell’evento che si terrà sabato 12 aprile, dalle 9, nella Sala assembleare della Cm a Morbegno. Il programma della mattinata prevede, in apertura, gli interventi di Giulia Rapella, responsabile Agricoltura e Foreste della Comunità montana di Morbegno e di Sonia Mancini, coordinatore tecnico scientifico della Fondazione Fojanini. Sarà quindi il tecnico Ivano Foianini a presentare il resoconto dell’annata 2024, mentre Francesco Paolo Fanizzi, ordinario di Chimica generale e interorganica dell’Università del Salento presenterà la spettroscopia di risonanza magnetica, uno strumento al servizio dell’olivicoltura. Seguiranno gli interventi di Paolo Zani di Aipol, che si soffermerà sui parametri e la qualità dell’olio valtellinese, e di Antonio Passini, socio fondatore del frantoio Terre del lago di Bellagio. Le esperienze del mondo della scuola saranno raccontate dagli studenti di tre istituti superiori: il Marco Polo di Colico, l’Agrario Piazzi e il Mattei di Sondrio. Il concorso rappresenta un importante momento di confronto. S.B.