Nuova vita per il centro sportivo di Tresenda. Dopo un lungo periodo di inattività, coinciso con la fine della ventennale attività dell’As Tresenda calcio, grazie all’impegno dell’amministrazione comunale di Teglio guidata dal sindaco Ivan Filippini e delle associazioni sportive Us Tiranese, Canoa Club Valtellina e Asd Tennis Club Tresenda, il centro sportivo e, in particolar modo, il campo da calcio tornerà ad ospitare partite ed eventi. "Finalmente - il commento del sindaco Filippini - potremo rivedere il centro sportivo popolato di ragazzi e bambini, un piccolo angolo di Tresenda tornerà ad essere vitale come un tempo. Per inaugurare al meglio il centro sportivo è stato organizzato l’evento Tei Sport con l’obiettivo di promuovere le attività sportive per tutti i bimbi e ragazzi". Sabato 14 ottobre più di 250 persone tra bambini e genitori hanno animato il centro sportivo di Tresenda. I ragazzi della scuola primaria e secondaria hanno potuto cimentarsi con pallavolo, calcio, tennis, karate, bicicletta, badminton e atletica. Per gli adulti invece, il Cai Teglio, ha organizzato una camminata tra i vigneti. "Oltre al pranzo in compagnia, la giornata ha vissuto una bella castagnata finale per tutti, organizzata dall’associazione Gli Skipazzi, Alpini di Tresenda e San Giacomo. Il successo di questa giornata è il frutto di un grande lavoro di squadra e dell’impegno di molte persone".

Ora ad occupare il campo tresendino ci saranno le giovanili della Us Tiranese, un legame tra la Tresenda e la Tirano calcistica che dura da 40 anni. F.D’E.