Sondrio, la nuova casa della Croce Rossa: “Più servizi e migliore efficienza”

Nuova sede per la Croce Rossa di Sondrio. È stata fissata per la giornata di sabato prossimo alle ore 10 l’inaugurazione ufficiale della nuova sede del Comitato di Sondrio della Croce Rossa Italiana, ricostruita interamente grazie alle risorse previste nel bando ministeriale di riqualificazione delle periferie e al sostegno del Comune e dell’amministrazione provinciale di Sondrio.

Al completamento dell’opera hanno contribuito anche l’Associazione Cancro Primo Aiuto, la Fondazione Pro Valtellina e alcuni donatori fra i soci e i sostenitori del Comitato sondriese. Una sede tutta nuova che è costata più o meno 2,2 milioni di euro dei quali 250mila messi a disposizione da Comune di Sondrio e Provincia.

“La nuova sede, molto funzionale e rispondente ai criteri di basso impatto ambientale e bassi consumi, consentirà finalmente di avere riuniti in un’unica struttura tutti i servizi con relativi mezzi e attrezzature – dice Giuliana Gualteroni, presidente della CRI di Sondrio -: emergenza-urgenza, trasporto sanitario semplice, trasporto gratuito per radio e chemioterapia, trasporto migranti per la Prefettura, maxiemergenza, assistenza sociale e distribuzione viveri e generi vari a famiglie bisognose del territorio, assistenza a gare e manifestazioni, corsi di formazione per volontari, per aziende, scuole, enti e per la cittadinanza, screening mensile dei parametri di base della salute.

Ciò garantirà sicuramente una migliore efficienza e una qualità ottimale del servizio, anche in previsione dei nuovi impegni che si presenteranno in occasione delle Olimpiadi. Inoltre sarà possibile offrire un nuovo servizio: uno sportello sociale con annesso ambulatorio per un’attività di prevenzione e tutela della salute grazie all’aiuto di medici qualificati, che presteranno la loro opera gratuitamente. Tutto questo consoliderà e accrescerà l’importanza e l’incisività sociale del nostro Comitato in provincia".

Il programma prevede l’accoglienza delle autorità, l’alzabandiera e l’esecuzione dell’Inno nazionale, la benedizione impartita dall’arciprete di Sondrio, il taglio del nastro, la visita guidata alla sede, intrattenimento musicale con il gruppo "Nuova Melodia" di Ponte in Valtellina, diretto dal maestro Luigi Marchesi, e la polentata con gli Alpini.