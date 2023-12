Nuova caserma dei pompieri sede della Cri

A Livigno sorgerà un nuovo centro operativo comunale che ospiterà la sede della nuova caserma dei Vigili del fuoco, ma che sarà anche sede della Croce rossa, del Soccorso Alpino e dei Vigili urbani. Entro gennaio verrà completato il progetto definitivo e poi il Comune potrà indire la gara di appalto per la realizzazione di un’opera del costo totale di circa 6 milioni, finanziata per metà dal Comune di Livigno e per metà da Regione Lombardia. Una struttura necessaria per dare una nuova "casa" adeguata ai Vigili del fuoco, in primis, e di tutte quelle associazioni che troveranno ospitalità e che, ogni giorno, operano per la sicurezza della cittadinanza livignasca e dei turisti.

"Siamo molto felici, è stato fatto un passo importante per la realizzazione di questa importantissima opera – dice il sindaco di Livigno, Remo Galli (foto) – che migliorerà la sicurezza dei cittadini di Livigno. Un ringraziamento ai Vigili del fuoco per il loro lavoro, essenziale per tutta la comunità livignasca. Questa, oltre ad essere la nuova casa dei Vdf, sarà anche sede della Cri, dei Vigili urbani e del Soccorso Alpino oltre che di altri uffici comunali. Diventerà quindi un centro operativo comunale importante, con una serie di innovazioni anche dal punto di vista ambientale e dell’efficientamento energetico. Andremo a demolire un edificio degli anni ’70 che è ormai fatiscente. Un grazie a Regione Lombardia, con la quale abbiamo condiviso l’opera, e, in particolar modo, all’assessore Massimo Sertori questo percorso. L’opera verrà finanziata al 50% dal Comune e per l’altro 50% da Regione Lombardia. L’obiettivo è quello di cantierizzare l’opera entro la fine del 2024". Fulvio D’Eri