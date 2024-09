Nove milioni per le Terme di Bormio

Il presidente del Comitato di Gestione del Fondo Comuni Confinanti, onorevole le Dario Bond, ha firmato in questi giorni l’accordo di trasferimento con Regione Lombardia che destina alla Provincia di Sondrio risorse per quasi 43 milioni. Si tratta del secondo stralcio del programma di progetti strategici per le annualità 2019-2027, che prevede interventi per un investimento complessivo di circa 73 milioni di euro, suddivisi in 15 diverse iniziative. Tra le principali, il Comune di Bormio, in qualità di beneficiario ed attuatore, si occuperà del progetto di riqualificazione e sviluppo della struttura di Bormio Terme, per il quale è previsto un trasferimento di 9 milioni, a fronte di una spesa complessiva prevista di oltre 13, mentre in Comune di Valfurva è finanziato il progetto che prevede la realizzazione del nuovo collegamento S.Antonio/S. Nicolò in località Cimino e la realizzazione di una nuova pista; per quest’ultimo intervento la spesa totale prevista è di circa 9 milioni di euro, finanziata dal FCC per il 50%, ovvero per 4,5 milioni di euro.

"È un accordo, quello siglato con Regione Lombardia inerente questa seconda tranche di progetti strategici della provincia di Sondrio, particolarmente rilevante, perché interviene ad ampio spettro su un territorio montano di particolare valenza sotto vari aspetti", sottolinea il presidente del Comitato di Gestione del Fondo Comuni Confinanti Dario Bond. "Gli interventi previsti - prosegue il presidente Bond - vanno infatti a toccare una serie di settori strategici, da quello sciistico alla viabilità, all’efficientamento energetico, all’aggregazione sociale". "Il trasferimento di risorse - dichiara Massimo Sertori, assessore di Regione Lombardia - rappresenta un primo importante passo verso la realizzazione di interventi cruciali per il territorio".