Note di pace con il jazz e la classica

Febbraio mese della Pace e del compleanno del Rotary, che quest’anno spegne 119 candeline. Il Distretto 2042 celebra la ricorrenza a Gallarate con un concerto che parlerà di Pace: “Il Rotary si racconta sulle note avvolgenti della musica classica e jazz“. L’appuntamento è per venerdì 23 febbraio alle 21 al Teatro Condominio di via Sironi. Due i set in programma. Il primo, dal titolo “Parlando di Pace“, sarà dedicato alla musica classica e vedrà dialogare due strumenti apparentemente distanti: il pianoforte e il violino. Il secondo set sarà interamente dedicato al jazz e avrà come titolo "Buon compleanno Rotary".