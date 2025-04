Note col tema di Schindler’s List

Un appuntamento da non perdere questo sabato, alle 20.30, nella suggestiva cornice della chiesa di Santa Maria delle Grazie a Paniga, nel Comune di Morbegno. L’Orchestra da camera valtellinese, in collaborazione con la Scuola civica di musica Claudio Monteverdi della città del Bitto, parla, non a caso, di "un concerto imperdibile". Protagonista della serata sarà la giovane formazione cameristica composta da 20 archi (violini, viole, violoncelli e contrabbassi), "una realtà in crescita nel panorama musicale della provincia", spiegano i musicisti. Dopo l’esordio del giugno 2021 a Sondrio, il progetto – frutto di un’azione formativa, didattica e artistica svolta con tenacia e professionalità in oltre trent’anni di attività da parte della Civica scuola di musica della provincia di Sondrio e dalla "Claudio Monteverdi" – continua al meglio. "Il programma, curato con grande attenzione, sarà un omaggio alla bellezza del violino e vedrà come solisti il maestro Paolo Artina, docente di violino al Conservatorio "Luca Marenzio" di Darfo Boario Terme, affiancato dalla giovane e talentuosa violinista Chiara Del Simone". Prevista l’esecuzione di due concerti per violino composti da due importantissimi esponenti italiani del periodo Barocco come Carlo Antonio Marino e Giuseppe Tartini, "quest’ultimo considerato uno dei più influenti violinisti della storia della musica". Il canto struggente ed emozionante del violino concluderà la prima parte del concerto con il tema di Schindler’s List di John Williams. Nella seconda parte del concerto, l’Orchestra "proporrà due splendide composizioni per orchestra d’archi". Sara Baldini