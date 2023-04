Non solo Santiago la rete dei cammini cresce sul Lario

"Sul filo di seta": la comasca Rete dei Cammini, consociazione nazionale che si occupa di percorsi storici e devozionali, celebra il suo più importante evento: "Incontro di Primavera", dedicato a nuovi progetti sui cammini e per i cammini. Sabato 15 aprile al Museo della Seta di via Castelnuovo, a partire dalle 14, workshop e visita guidata al museo. Domenica 16, dalle 9, camminata e visite guidate: Basilica di S.Carpoforo (con timbro delle credenziali della Via Francigena Renana), Parco delle Rimembranze, Castello Baradello e ambiente Parco Spina Verde.