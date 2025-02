Non riuscivano a scendere a valle. Socccorsi sulla neve e poi multati

Nel solo fine settimana scorso sono stati 97 gli interventi

del personale della Polizia di Stato impiegato nel servizio

di sicurezza e soccorso in montagna per incidenti sulle piste innevate di Valtellina e Valchiavenna. Sono state identificati inoltre 121 soggetti e sanzionati in 17. La sera di domenica scorsa intervento, a piste chiuse, nel comprensorio di Chiesa in Valmalenco, sul muro finale della pista intitolata a Thoeni, per recuperare un gruppo di sei sciatori fermi lungo

il tracciato che non riuscivano più a scendere a valle.

I sei giovani sono stati sanzionati dagli uomini in divisa

per violazione della normativa di settore nazionale e regionale. Sempre la sera, ma del giorno successivo, soccorso un intero nucleo familiare finito fuori pista poco sotto Bormio 3000

e pure in quel caso i tre sciatori stranieri sono stati sanzionati in quanto privi degli appositi dispositivi/sistemi elettronici obbligatori (Artva pala e sonda).

S.B.