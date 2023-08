Non ce l’ha fatta il ciclista “intrappolato”

Era stato schiacciato tra un’auto e un furgone venerdì scorso, mentre percorreva in sella alla sua bici via Regina Margherita a Bellagio, un incidente assurdo che è costato la vita Stefano Rossi, ciclista 54enne di Milano morto due giorni dopo il ricovero all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Le condizioni dello sportivo erano apparse fin dall’inizio disperate, rianimato sul posto era stato trasportato con l’elisoccorso nel nosocomio comasco dove il suo cuore ha cessato di battere un paio di giorni dopo, in conseguenza dei traumi gravissimi che è stato impossibile curare nonostante un’operazione e il ricovero nel reparto di terapia intensiva.

Sull’incidente stanno indagando i carabinieri di Bellagio che dovranno accertare come mai i conducenti dei due veicoli, nell’affrontare la strettoia all’ingresso del paese, non si sono accorti del ciclista che stava sopraggiungendo finendo per stringerlo senza dargli scampo.