“Noi siamo la Natura“. Obbiettivo sull’ambiente

Un’altra edizione di successo che può essere consegnata agli archivi. Al concorso fotografico 2023, terza edizione, riservato ai ragazzi con massimo 21 anni e organizzato dall’associazione “Matteo Chiesa Odv“, hanno partecipato 41 ragazzi provenienti da tutta Italia. Le premiazioni finali della gara, a colpi di scatti fotografici sulla natura, si sono svolte nella sala consigliare di Sotto il Monte Papa Giovanni XXIII. È stata anche realizzata una mostra con le foto dei partecipanti, che diventerà itinerante e varrà esposta più volte in diversi Comuni lombardi .

Il primo premio è stato assegnato dalla giuria a Riccardo Chiavez, 9 anni, di Bottanuco (Bergamo), il 2° premio a Mattia Prella di Vercelli, il 3° riconoscimento è andato a Marco Nani di Chignolo d’Isola, il 4° alloro a Roberta Falco di Bergamo, il 5° premio Roberto Redaelli di Monza,il 6° premio conquistato dalla bergamasca Chiara Cisana di Presezzo. Tutti i ragazzi durante lacerimonia hanno presentato al pubblico una delle loro foto, spiegando l’emozione che volevano rendere con lo scatto, il concorso fotografico è in forte crescita e l’associazione si prepara a organizzare la 4ª edizione del concorso "Noi siamo la Natura". "L’obiettivo dell’associazione Matteo Chiesa odv - spiega Fabio Chiesa, il papà dello studente morto giovane per una malattia incurabile - è di far riflettere i ragazzi e gli adulti sull’importanza di vivere in un ambiente sano ed è stato avvallato dall’Associazone culturale pediatri e dal garante dei diritti dell’infanzia e adolescenza del Comune di Bergamo. Alla riuscita dell’evento hanno collaborato la Lipu, sezione di Bergamo, e il circolo fotografico di Chignolo d’Isola". Michele Pusterla