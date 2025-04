No profit. Un sostegno da Edison

Un sostegno alle realtà sociali e sportive della provincia di Sondrio. In Valtellina torna “Costruiamo il futuro“, ormai giunto alla sua sesta edizione. Per sostenere e celebrare i tanti "eroi del quotidiano", operatori che ogni giorno illuminano il territorio dando una mano a chi manifesta un bisogno, ritorna in provincia di Sondrio il premio che è stato presentato ieri mattina nella sala consiliare del Comune di Sondrio alla presenza, fra gli altri, della vicepresidente della fondazione Costruiamo il futuro Elisa Mattavelli, di Marco Scaramellini, sindaco di Sondrio, Mattia Seira, responsabile Relazioni Territori & sostenibilità di Edison, Tiziano Maffezzini, presidente Comunità montana Valtellina di Sondrio, e di Valeria Garozzo, del consiglio di amministrazione di Fondazione Pro Valtellina.

L’iniziativa benefica nasce con l’obiettivo di supportare in modo concreto, attraverso la consegna di contributi sotto forma di assegni da mille a cinquemila euro e fornitura di materiali e attrezzature, il lavoro prezioso delle associazioni di piccole dimensioni che ogni giorno impegnano tempo ed energie in ambito sociale, sportivo, culturale e ambientale. Nell’ultima edizione valtellinese a dividersi i 70mila euro messi sono state 41 realtà locali.

Il bando per partecipare a questa nuova edizione è già attivo e chiuderà il 30 maggio. Possono fare domanda tutte le associazioni e organizzazioni non profit, gli enti del terzo settore e i gruppi sportivi dilettantistici con sede operativa all’interno della provincia. Il form d’iscrizione è disponibile sul portale costruiamoilfuturo.it. Per rendere ancora più semplice ottenere informazioni è stato attivato un temporary office all’Infopoint di Sondrio.