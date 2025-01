Lo spettacolo della neve in Valtellina: forti nevicate sulle Alpi, paesi completamente imbiancati

Valchiavenna (Sondrio), 27 gennaio 2025 – Come da previsioni un’intensa perturbazione atlantica sta interessando tutto il Nord d’Italia, Lombardia compresa. Se in pianura e in città queste ore sono caratterizzate da una forte e insistente pioggia, in quota gli scenari si fanno differenti: la neve sta infatti scendendo copiosa su tutte le Alpi, mediamente sopra i 1200-1300 metri con accumuli davvero importanti oltre i 1500-1600 metri.

La perturbazione che sta interessando in queste ore alcune zone dell'arco alpino ha imbiancato nuovamente le montagne della Valchiavenna, offrendo scenari suggestivi. Completamente imbiancato l’ultimo tratto della Strada Statale 36 dello Spluga e del Lago di Como come mostrano i video di Local Team all’altezza di Pianazzo, frazione di Madesimo, in provincia di Sondrio. Mezzi spazzaneve in azione per liberare le strade degli accumuli di neve.

Come si evolverà il quadro meteo? Stando alle previsioni meteo la perturbazione sarà sospinta da venti meridionali che soffieranno via via più intensamente nella giornata di domani, martedì 28 gennaio. quando il maltempo continuerà ad accanirsi al Nord, in primis su Lombardia e Triveneto, ma soltanto al mattino.