Il Nervi-Ferrari di Morbegno è (ancora) il miglior liceo d’Italia. La preside: “Il segreto del liceo? Passione e... normalità"

MORBEGNO (Sondrio) - In Valtellina c’è il Liceo migliore d’Italia. È lo Scientifico delle scienze applicate Nervi-Ferrari di Morbegno, in provincia di Sondrio, che per il secondo anno consecutivo si è piazzato in testa alla mappa interattiva delle scuole superiori di Eduscopio.it, stilata da Fondazione Agnelli in base ad alcuni parametri: gli esami universitari (numero e media dei voti ottenuti dopo la maturità) e dal punto di vista lavorativo (tasso di occupazione e coerenza studio-lavoro). E questo analizzando e incrociando i dati di 1.326.000 diplomati appartenenti a 7.850 istituti scolastici di secondo grado, statali e paritari, negli anni dal 2017-2018 al 2019-2020. Eduscopio vuol essere un modo per aiutare studenti e famiglie a scegliere in maniera adeguata il percorso di studi universitari. A capo del Nervi-Ferrari di Morbegno c’è la dirigente Elisa Gusmeroli che, con sobrietà ma con una comprensibile soddisfazione, ha accolto ieri la notizia del primato.

"L’ho saputo stamattina (ieri ndr ) e, come del resto l’anno scorso, non me l’aspettavo – spiega la preside –. Noi non sappiamo nulla sulla classifica di Eduscopio fino al giorno della pubblicazione. Mi fa molto piacere, questo bis lo condivido anche con le dirigenti che sono venute prima di me. Sono contenta per i docenti, dediti a un lavoro di grande responsabilità, e per i ragazzi".

Ma qual è la particolarità del Nervi-Ferrari?

"Noi siamo un normalissimo liceo statale che opera in base a risorse pubbliche e che ha un po’ tutti i problemi delle altre scuole italiane. Non abbiamo nulla di straordinario. Lavoriamo coi ragazzi e le ragazze per favorire progetti internazionali Erasmus, per esempio, e, in generale, siamo molto attivi per quel che riguarda l’orientamento in uscita. Inoltre, sebbene siamo un liceo, siamo attenti a fornire agli studenti informazioni sul mondo del lavoro che li circonda per cercare di aiutarli a scegliere il loro percorso futuro".

Il Nervi-Ferrari è una scuola…

"Per tutti, assolutamente, nessuno deve pensare di non essere adeguato a frequentare questo liceo. Credo fermamente in una scuola inclusiva".

Tanti anche i corsi.

"A tutti i nostri alunni di quarta e di quinta proponiamo le certificazioni linguistiche e tutti le fanno e le superano. In Inglese un po’ tutti hanno il B2 e molti il C1. Anche le prove invalsi danno risultati ottimi. Ma proponiamo anche molti corsi extracurriculari che spaziano dalla lettura, agli scacchi… in vari ambiti. La nostra è una scuola aperta".

Un plus del Nervi-Ferrari?

"Provare ad insegnare agli studenti ad avere un metodo di studio o, meglio, capire in quali parti poterlo migliorare. E insegniamo a operare con un po’ di spirito valtellinese, quello del fare".