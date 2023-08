Neopatentato ubriaco, via la patente

Sessanta conducenti controllati, di cui tre risultati positivi all’alcoltest. è il bilancio di un controllo straordinario messo in campo nelle scorse ore dalla polizia stradale di Brescia la notte tra sabato e domenica nell’ambito del servizio di prevenzione degli incidenti stradali. Gli agenti, supportati dai colleghi di Bergamo, hanno schierato sette pattuglie nella zona di Desenzano, crocevia di locali e movida. I poliziotti potevano contare anche su un’unità mobile, munita di equipe medica per eseguire in tempo reale gli accertamenti. Tre conducenti sui sessanta controllati, appunto, avevano in corpo un tasso alcolemico superiore allo 0.5 grammi per litro. Per loro sono scattati la contestazione della guida in stato di ubriachezza e il conseguente ritiro della patente. Uno dei conducenti era peraltro neopatentato (in questo caso si configura lo stato di ebbrezza anche in caso di valori che superano di poco lo zero).B.Ras.